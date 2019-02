L'impôt sur le revenu universel ? "On ne va pas amputer le revenu des Français pour gagner une poignée de contributions fiscales", exhorte François Bayrou

"Chacun pourrait contribuer à la hauteur de ses moyens, y compris les plus modestes, même de manière très symbolique, pour recréer le lien entre citoyen et impôt" a déclaré Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des territoires, dans une interview au Journal du dimanche diffusée ce dimanche. "Chacun pourrait payer l'impôt sur le revenu. Y compris les plus

modestes, même un euro."