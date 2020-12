"Beauvau de la sécurité" : les syndicats de police Alliance et Unsa refusent d’y participer

En pleine polémique sur les "violences policières", Emmanuel Macron avait annoncé le 8 décembre la tenue à partir de janvier d'un "Beauvau de la sécurité" afin d'"améliorer les conditions d'exercice" des forces de l'ordre et "consolider" leurs liens avec les Français. Posant ses conditions, le syndicat Alliance réclame notamment, en préalable, une "peine minimale incompressible pour les agresseurs de policiers", le "floutage" des policiers filmés et des "mesures sociales", dont la gratuité des transports.

"Vos propos sur les policiers sous-entendant que nos collègues seraient racistes ou violents, ont suscité un vif émoi, une colère jamais atteinte", ajoute le syndicat, en référence aux déclarations du chef de l'État au média en ligne Brut le 4 décembre sur l'existence de contrôles au faciès. "Quand on a une couleur de peau qui n'est pas blanche, on est beaucoup plus contrôlé", avait affirmé Emmanuel Macron. "On est identifié comme un facteur de problème et c'est insoutenable". "Nous vous informons donc, qu'à l'heure où je vous écris, nous ne participerons pas au 'Beauvau de la Sécurité' car les conditions pour y travailler sereinement ne sont pas réunies", écrit en réponse le secrétaire général d'Alliance.