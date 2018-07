Benalla à des réunions à l'Elysée malgré sa suspension ? Alain Gibelin revient sur ses déclarations

Le témoignage d'Alain Gibelin n'en reste pas moins intéressant, en dépit de Lors de cette audience, Alain Gibelin avait également affirmé qu'Alexandre Benalla n’avait "aucune autorisation" de la préfecture de police de Paris pour participer à la manifestation du 1er mai comme observateur, démentant ainsi la version fournie à la presse lundi par la défense du proche d'Emmanuel Macron. Ses avocats expliquaient pourtant qu'il s'était rendu à la manifestation sur invitation "de la DOPC de la préfecture de police de Paris".





Les auditions à l'Assemblée nationale et au Sénat doivent se poursuivre ces prochains jours pour essayer de faire la lumière sur cette affaire qui empoisonne la vie politique et embarrasse le président de la République. Patrick Strzoda, directeur de cabinet d'Emmanuel Macron, et son homologue à l'Intérieur Stéphane Fratacci, seront entendus ce mardi après-midi. La commission du Sénat auditionnera Gérard Collomb ce mardi, Michel Delpuech et Patrick Strzoda mercredi, puis Alexis Kohler, secrétaire général de l’Élysée jeudi.