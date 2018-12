Benalla assure avoir échangé régulièrement avec Macron malgré sa mise à l'écart : "Nous avons toutes les raisons de croire qu'il dit vrai", dit Plenel

Dans cet article, Alexandre Benalla dénonce, aussi, l'entourage du président, "un système technique et administratif", qui "déconnecte un mec qui n’est déjà pas très connecté mais brillant", qui "l'intoxique", et lui "fait faire des bêtises" : "Cela dérange un certain nombre de personnes, qui sont puissantes et qui font comme si le président était sous curatelle. Ils lui font faire des conneries phénoménales", accuse l'ex-chargé de mission. Il décrit autour du président un univers peuplé de "technocrates et d'énarques" qui "appartiennent à une famille pire que la mafia, où tout le monde se tient, où tout le monde doit sa carrière à l’autre".





Sur l’affaire des passeports diplomatiques, Alexandre Benalla répète la même version qu'il a eu depuis les révélations de Mediapart : les passeports diplomatiques en sa possession rendus fin août à la présidence de la République lui ont été restitués début octobre. Il raconte que début octobre, une personne de l'Elysée lui a rendu des effets personnels et ses passeports diplomatiques dans une rue près du Palais avec pour seule consigne : "Tu ne fais pas de bêtises avec". Pour lui, le Quai d'Orsay lui a laissé utiliser ses passeports comme bon lui semblait. "Si on ne veut pas que j’utilise ces passeports, il n’y a qu’à les désactiver et les inscrire à des fichiers", plaide-t-il, précisant les avoir utilisés pour entrer dans "une dizaine de pays" depuis l'automne. "Quand vous voyagez à l’étranger avec un passeport diplomatique, l’ambassade de France est au courant que vous arrivez", assure-t-il. De leur côté, l’Élysée et le Quai d’Orsay ont affirmé n'avoir pas été informés de l'utilisation de ces passeports et avoir réclamé à Alexandre Benalla leur restitution.