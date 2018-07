Benalla et les bagages des Bleus : contredit, moqué, Christophe Castaner remet les points sur les "i" après sa sortie hasardeuse

La fin de l'histoire ? Largement moqué pour avoir avancé l'hypothèse qu'Alexandre Benalla s'occupait de la logistique et des "bagages" de l'équipe de France de football, lors de leur descente des Champs-Elysées, le 16 juillet, Christophe Castaner est revenu sur la question, le 31 juillet, devant la commission d'enquête du Sénat. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le souvenir de ces railleries ne lui a pas tiré un sourire.





Au sénateur qui avait rappelé cette sortie, faite sur le plateau de BFM le 23 juillet, Christophe Castaner a répondu froidement : "Votre propos, qui a été extrêmement relayé, est quand même un tout petit peu caricatural par rapport à ce que j'ai dit, surtout lorsqu'on sait que notamment le GSPR [Groupe de sécurité de la présidence de la République, ndlr], dans les voyages officiels, est en charge aussi de la logistique et des bagages. On peut considérer que le raccourci fait par certains est insultant, y compris pour les agents du GSPR." Et de considérer ensuite que "ce n'est pas à un membre du GSPR que de gérer les bagages dans les déplacements officiels."