Affaire Benalla vs Coupe du monde... : la cote de popularité d'Emmanuel Macron en légère baisse en juillet

Mais l'analyse plus détaillée des réponses laisse supposer que l'affaire Benalla a tout de même joué un rôle. En effet, la cote de popularité du Président atteignait 41% dans la vague de réponses récoltées les 18-19 juillet, avant la révélation par Le Monde de l'affaire Benalla. Elle est passée à 37% dans la vague réalisée cette semaine, du 25 au 27 juillet. Si l'on regarde sur le plus long terme, le chef de l'Etat a perdu onze points depuis le mois de janvier et atteint ainsi son plus bas niveau depuis son élection.