VIDÉO - "Nous irons jusqu'au bout" : la députée Olivia Grégoire exclut tout retrait de LaREM à Paris

Elle exclut ainsi toutes les rumeurs d'abandon ou de fusion de liste qui avait bruissé depuis ce matin. "La famille de la République en Marche est unie. Dans les prochaines heures, nous allons parler et, dans les prochains jours, des décisions seront prises. (...) Je pense surtout à la suite, car si c’est un homme qui s’en va, nous sommes une famille et nous allons continuer."

La tempête que traversent les militants parisiens du mouvement après la diffusion sur les réseaux sociaux d'une conversation privée et d'une vidéo intime de leur désormais ex-candidat ne remet absolument pas en question la présence d'une liste LaREM à Paris, selon Olivia Grégoire. "Nous irons jusqu'au bout", affirme l'élue. "Soyez assurés que la République en Marche ira jusqu'au bout, avec ses colistiers, avec ses têtes de listes, avec tous les marcheurs qui battent le pavé parisien depuis plus d’un an maintenant."

Dans ce moment trouble, Olivia Grégoire apporte en tout cas son plein soutien à Benjamin Griveaux. "Aujourd’hui, il prouve qu’il est l’homme que je connais, c’est-à-dire un homme responsable et avant tout un homme libre qui prend ses décisions en âme et conscience, sans qu’on les lui dicte." La députée salue également le force de caractère du candidat déchu. "Quand les choses se déchaînent, il faut avoir le courage de quitter le navire pour qu’il aille plus loin." Et de poursuivre : "Nous sommes aussi dans l’émotion. Benjamin est quelqu’un qu’on aime, c’est aussi un ami. Nous sommes chamboulés."