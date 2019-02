Benjamin Griveaux : "Dans les cortèges, des éléments minoritaires font preuve d'un antisémitisme crasse"

Les Gilets jaunes en sont-ils responsables ? Pour le ministre, il ne fait pas faire "d'amalgame" entre le mouvement et ces exactions. Pour autant, estime-t-il, "force est de constater qu'à l'intérieur des cortèges, des éléments minoritaires, d'extrême gauche ou d'extrême droite, font preuve d'un antisémitisme crasse". "Quand on regarde la vidéo [montrant l'agression d'Alain Finkielkraut], j'aurais aimé que certains manifestants interviennent... Je trouve la foule bien silencieuse."





"La meilleure façon" de répondre à ces actes, juge Benjamin Griveaux, "est de se rassembler le 19 février contre l'antisémitisme". "Tous ceux qui, sincèrement et de manière non ambiguë, condamnent fermement le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie, ont leur place. Il n'y a pas besoin de carton d'invitation." Y compris le parti de Marine Le Pen ? "Il n'a pas toujours été clair dans le passé. Il l'a dénoncé hier, il faut s'en réjouir."