Benjamin Griveaux, de pilier de la Macronie à candidat contesté puis déchu à la mairie de Paris

Plombé dans les sondages (16%) et gêné par la candidature dissidente de Cédric Villani au sein de la majorité, cet homme-clé de la Macronie était donné à la troisième place dans les intentions de vote pour les municipales à Paris, derrière Anne Hidalgo (25%) et Rachida Dati (19%), et talonné par l'écologiste David Belliard. L'ancien conseiller municipal de Chalon-sur-Saône avait présenté son programme pour la capitale la veille, faisant le pari de la "clarté" pour tenter de rebondir face à la maire sortante. Jusqu'à ce qu'il jette finalement l'éponge, emporté par cette affaire. À cet effet, LCI revient sur les éléments marquants du parcours de ce pilier de la campagne 2017 d'Emmanuel Macron, âgé de 42 ans, dont le cheminement politique est déjà fourni.

C'est un séisme inédit en pleine campagne. À cinq semaines du premier tour des municipales à Paris, Benjamin Griveaux a quitté la campagne pour les municipales. Le candidat investi par LaREM a annoncé, vendredi 14 février, qu'il se retirait de la course à la succession d'Anne Hidalgo. Cette décision fait suite à la publication, sur un blog confidentiel, de vidéos d'échanges de messages à caractère sexuels, entre une personne présentée comme l'ancien porte-parole du gouvernement et une personne non identifiée.

C'est à cette époque qu'il a rencontré plusieurs personnalités qui ont formé par la suite le cœur de réacteur du macronisme. En 2006, il a ainsi soutenu la candidature de DSK à la primaire socialiste (finalement remportée par Ségolène Royal), en compagnie d'Ismaël Emelien (conseiller d'Emmanuel Macron jusqu'en mars 2019), de Cédric O (actuel secrétaire d'État au numérique), de Stanislas Guérini (député et patron de LaREM) et de Sibeth Ndiaye (actuelle porte-parole du gouvernement).

À l'image de plusieurs "DSK boys", Benjamin Griveaux a fait plusieurs allers-retours du public au privé. Dès 2006, il a cofondé une agence de conseil en recrutement de dirigeants, Médiane Conseil, dont il est ensuite devenu membre du conseil d'administration jusqu'en 2013. Il est ensuite revenu dans la sphère publique à la faveur de l'élection de François Hollande, en intégrant le cabinet de Marisol Touraine, alors ministre de la Santé, entre 2012 et 2014, sur le thème de l'économie sociale et solidaire.

Cette forte visibilité médiatique l'exposera également à la critique, au même titre qu'Emmanuel Macron. À l'instar du chef de l'État, Benjamin Griveaux entretient un certain goût pour la formule sujette à polémique. En octobre 2018, il suscite de vives réactions en qualifiant les principaux responsables de l'opposition de "faussaires de la politique", qui "veulent revenir au monde d'avant". Quelques jours plus tard, il fustige les propos de Laurent Wauquiez sur les taxes en l'accusant d'être "le candidat de la France qui fume des clopes et roule au diesel". Des propos jugés "arrogants" et "méprisants" par les intéressés, mais aussi vivement critiqués par le patron du Modem et principal allié de Macron, François Bayrou.

Engagé dans la campagne des municipales à Paris, Benjamin Griveaux se montre peut-être plus prudent à l'égard de ses adversaires, même s'il a également tenu des propos virulents à l'égard de la maire socialiste. "Le principal défaut d'Anne Hidalgo, c'est sa gestion clanique et très politique de la ville", a-t-il notamment déclaré. "Elle est la maire de la moitié des Parisiens, celle qui a voté pour elle." Il a aussi accusé la maire sortante et sa principale rivale, Rachida Dati, de mener des campagnes "idéologiques, claniques et partisanes".