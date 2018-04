Benjamin Griveaux dénonce "l'humour gras, avec une touche d'homophobie" de François Hollande

Ils ont déchaîné les passions outre-Atlantique. Le porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux a déploré ce jeudi les railleries de l'ancien président François Hollande sur "le couple" Trump-Macron. Mardi, le chef de l'Etat français et son épouse étaient conviés à un dîner d'État à la Maison Blanche pour sa deuxième journée de visite à Washigton. "François Hollande avait déjà du mal à incarner la fonction présidentielle lorsqu'il était en exercice. Manifestement, il a encore plus de mal à incarner la fonction et la décence qui siéraient à un ancien président de la République", a lâché Benjamin Griveaux lors de l'émission "Questions d'info" LCP-Le Point-AFP.





Mercredi soir, sur TMC, François Hollande a raillé la visite d'Etat aux Etats-Unis de son successeur Emmanuel Trump et les nombreuses poignées de main et tapes dans le dos échangées avec Donald Trump en estimant, avec le sourire, qu'Emmanuel Macron "est plutôt passif dans le couple". "C'est de l'humour gras et avec une touche d'homophobie, ça ne fait pas honneur" à celui qui a fait voter le mariage homosexuel, a jugé l'ancien député de Paris.