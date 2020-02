Benjamin Griveaux renonce : une campagne en chemin de croix se termine par un cauchemar

Benjamin Griveaux, qui a quitté son poste de porte-parole du gouvernement pour se consacrer à la campagne, est investi par La République en marche le 10 juillet 2019. Le comité d'investiture le choisit unanimement face à Cédric Villani qui, déjà, joue les perturbateurs. "Il est clair que je n'obtiendrai pas d'investiture et l'appareil de LaREM", avait tweeté le député de l'Essonne avant l'annonce officielle, dénonçant une investiture à la "Kim Jong-un". Au début du mois de septembre, Cédric Villani annonce sa candidature dissidente, plombant un peu plus la campagne de Benjamin Griveaux.

Puisque les problèmes ne viennent pas seuls, quelques jours après son investiture, Benjamin Griveaux est rattrapé par des fuites d'une "conversation privée" qui jette le discrédit sur sa personnalité. Il lui est notamment reproché d'avoir qualifié d'"abrutis" ou de "fils de pute" ses adversaires à l'investiture. Il doit les appeler pour s'excuser, mais son image de candidat "antipathique" est renforcée. Lors de son premier meeting à Bobino, fin janvier, il essaye de la réparer. "Il me reste sept semaines pour vous dire ma part de vérité, celle que vous n’avez pas pu voir jusqu’alors car je n’ai pas su la partager avec vous". Il évoque ses "angoisses", ses "échecs", ses "épreuves" et ses "drames familiaux".

Une fois ses idées pour Paris dévoilées, c'est là-dessus que le candidat se fait attaquer, et souvent moquer. La plus commentée est certainement la création d'un "Central Park parisien" à la place de la Gare de l'Est, qui serait déplacée au Nord-Est de Paris. Jusque dans son camp, on dénonce un projet "irréaliste", une "ineptie", "un non-sens". Il promet également "jusqu'à 100.000 euros d'apport par la mairie de Paris aux classes moyennes, pour acheter leur résidence principale", pour financer 20.000 logements, d'ici 2026. Mais des spécialistes immobiliers dénoncent une mesure qui va entraîner une hausse significative des prix des logements. La proposition d'installer des "managers" pour gérer la maintenance des rues de Paris ne fera qu'ajouter aux moqueries.