Benjamin Griveaux sur LCI : "Nous ne réduirons pas les aides sociales"

Interrogé quant à savoir si le niveau d'aides sociales allait baisser en France, il a donné raison à Gérald Darmanin, isolant un peu plus Bruno Le Maire sur cette question : "Ce débat a été tranché par la loi de fiances votée à la fin de l'année dernière, a-t-il commencé, faisant valoir les différentes hausses passées et à venir de certaines aides sociales. "Le minimum vieillesse et l'allocation pour les parents isolés ont augmenté le 1er avril. L'allocation adulte handicapé et la prime d'activité vont augmenté à l'automne."





"Il y a les faux débats et les mauvaises caricatures et il y a la loi qui a été votée, a-t-il enchaîné, un peu agacé. [...] Arrêtons de rentrer dans le sujet en se demandant si ça augmente ou si ça diminue ! [...] Je l'ai dit et je l'ai redit : on ne rentre pas sur ce sujet par l'angle budgétaire. Nous ne baisserons pas les aides sociales." Un engagement ferme du porte-parole du gouvernement qui ne manquerait pas de lui être rappelé si jamais le niveau global des aides sociales venait à diminuer d'ici la fin du quinquennat.