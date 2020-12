Benoît Payan vers la mairie de Marseille : la revanche d'un apparatchik socialiste

En janvier 2020, l'initiateur du Printemps marseillais - coalition regroupant écologistes, socialistes et insoumis - avait en effet choisi de se ranger derrière Michèle Rubirola. Du fait de son étiquette, le socialiste proche d'Olivier Faure cristallisait les critiques, en particulier des Insoumis et du premier d'entre eux Jean-Luc Mélenchon. Il avait alors choisi de s'effacer, et la désormais ex-maire était selon lui "la plus à même de réussir un large rassemblement".

En souhaitant inverser les rôles, cherchent-ils à rétablir ce qui aurait dû être l'ordre naturel des choses ? Ce mardi 15 décembre, la maire de Marseille Michèle Rubirola a démissionné et fait part de son intention de voir son premier adjoint lui succéder à l'Hôtel de Ville. S'il est élu lors du conseil municipal prévu ce lundi 21 décembre, Benoît Payan deviendra donc le nouveau maire de Marseille. Un an après s'être effacé au profit de l'ex-médecin dans la campagne des municipales.

Contrairement à Michèle Rubirola, issue de la société civile, Benoît Payan connaît bien la politique, et a gravité toute sa carrière auprès des ténors socialistes de la région. Il a été secrétaire national du Mouvement des jeunes socialistes (MJS) avant d'intégrer les cabinets de Michel Vauzelle (président du conseil régional) et de Marie-Arlette Carlotti au gouvernement, puis d'être élu conseiller municipal pour la première fois en 2014.

Un avant-goût du pouvoir pour un élu qui n'attendrait que ça. D'ailleurs selon l'opposition, le siège de maire était déjà occupé par un duo. "Qui gouverne au final ?", s'interrogeait l'élue LR Catherine Pila auprès de franceinfo. "On a un maire, mais derrière ce maire, on a l'impression que quelqu'un s'agite, un intérimaire qui lui voudrait la place de Michèle Rubirola et gouverner." Le lundi 5 octobre, lorsque le conseiller LR Didier Réault prend la parole lors du conseil municipal dirigé par le socialiste, il s'exclame : "Benoît Payan omniprésent, omniscient, omnipotent. Bref, Benoît Payan tout-puissant, attention !"

Michèle Rubirola est bien consciente de cela, elle qui a souvent vanté le talent politique de son adjoint et la complémentarité de leur binôme. "Benoît et moi, c’est un peu le yin et le yang. Il est très politique, moi je n’apprécie pas la tambouille électorale", indiquait-elle en octobre dans une interview au Monde. "C'est de son énergie et son expérience dont Marseille a besoin aujourd'hui", a-t-elle insisté ce mardi 15 décembre.