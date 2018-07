Bercy envisage des suppressions de poste massives dans l'administration fiscale

"L'an dernier, nous avions estimé que la Direction générale des finances publiques risquait de subir 18.000 à 20.000 suppressions d'emplois. La direction ne nous a jamais démentis", explique Anne Guyot Welke, la secrétaire nationale de Solidaires Finances Publiques, le premier syndicat de la DGFIP. "De notre côté, nous aimerions qu'il n'y ait aucune suppression. Il y en a eu plus de 38.000 depuis 2002 et aucune création d'emploi depuis alors qu'il y a un besoin", poursuit-elle dans Le Figaro.





Ces dernières années, en effet, 60% des départs en retraite n'ont pas été remplacés dans l'administration fiscale, soit 2.000 emplois supprimés par an en moyenne. Début juillet, la CFDT Finances estimait que ce rythme pourrait être porté à 4.000 postes supprimés par an. Selon Les Échos, ce rythme de 4.000 postes supprimés par an devrait être atteint d'ici un an, grâce à un plan de départs volontaires évoqué au printemps par le gouvernement et qui doit être négocié avec les syndicats.