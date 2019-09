Bernadette, Claude et Laurence, les femmes qui ont marqué la vie de Jacques Chirac

JT 13H - Jacques Chirac était bien entouré durant sa carrière politique. Sa femme Bernadette et leurs filles Claude et Laurence ont joué un rôle essentiel dans sa vie.

Claude Chirac travaillait aux côtés de son père pendant une partie de sa carrière politique. Elle l'avait particulièrement conseillé sur sa stratégie de communication. Par contre, la disparition de sa sœur, Laurence, qui était atteinte d'anorexie mentale, fut le drame pour le père de famille. De son côté, Bernadette Chirac, a, elle aussi, joué un rôle politique important et était surtout le point d'ancrage de son mari.



