Bernadette, le "point d'ancrage" de Jacques Chirac

JT 13H - Sans Bernadette, Jacques Chirac n'aurait pas réussi tout ce qu'il a fait.

Bernadette occupait une place très importante dans la vie de Jacques Chirac, mais pas que. Elle a également joué un grand rôle dans l'évolution politique du pays. Bernadette incarnait une belle image de Première dame, et surtout, elle était le "point d'ancrage" de Jacques Chirac.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 27/09/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 27 septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.