Bernard Kouchner : "je souhaiterais qu'il n'y ait pas de guerre"

Le record de température maximale atteint dans le Gard, l'ouverture du G20 à Osaka au Japon avec les risques de guerre entre les États-Unis et l'Iran, ... Bernard Kouchner est revenu sur ces sujets dans notre émission. Au sujet de la canicule, l'ancien ministre des Affaires étrangères pense que "le climat change" et que "nous gâchons et démolissons notre planète". Sur les tensions entre les États-Unis et l'Iran, il "souhaiterait qu'il n'y ait pas de guerre".



