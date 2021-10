Bernard Tapie est mort : dix ans de politique avec le Front national comme ennemi n°1

Le socialiste souhaite se représenter en 1988 et est à la recherche de personnalités issues de la société civile. Alors que le secrétaire général du RPR Jacques Toubon vient de lui refuser une investiture dans une circonscription de Marseille, Bernard Tapie se laisse convaincre et accepte de représenter la majorité présidentielle.

Le PS ne lui facilite pas la tâche et lui donne une circonscription des Bouches-du-Rhône réputée imprenable à la droite. Pourtant, en 1989, il est élu et fait son entrée à l’Assemblée nationale. "Épatant" par la même occasion le chef de l'État.

Peu de temps après, le propriétaire du club de football de l'Olympique de Marseille se fait remarquer sur la scène nationale en étant le seul à accepter de participer à un débat sur l'immigration face à Jean-Marie Le Pen, en direct sur TF1. Le combat du Front national restera le fil rouge de sa carrière politique.

En 1992 lors de sa campagne pour les élections régionales, Bernard Tapie choisit de ne plus se contenter de taper sur les dirigeants du parti, mais aussi sur ses électeurs. Lors d’un meeting, il déclare : "Arrêtons de trouver sans cesse des excuses aux électeurs du FN. Arrêtons de dire que Le Pen est un salaud, mais que ses électeurs doivent être compris, qu’ils ont des problèmes difficiles. Si l’on juge que Le Pen est un salaud, alors ceux qui votent pour lui sont aussi des salauds." Il ne s'est jamais excusé pour cette phrase, et le pensait toujours en 2018.

Pourtant, les deux hommes ont parfois réussi à s'entendre. En 1993, à l'issue du premier tour des législatives, une triangulaire avec un candidat FN et RPR se dessine pour Bernard Tapie. Il demande donc à rencontrer Jean-Marie Le Pen chez lui en région parisienne pour lui demander de maintenir la présence de son candidat au second tour, et le favoriser aux dépens du candidat RPR, directeur de cabinet de Bruno Mégret. Le président du Front national accepte et Tapie est réélu.

Si les deux hommes n'avaient jamais confirmé ce rendez-vous secret, Bernard Tapie l'a évoqué en 2019 sur RTL. "Le Pen, je ne l’ai pas rencontré une fois et à ce moment-là, je l’ai rencontré au moins vingt fois. On était députés européens et on s’est même parfois fait les voyages Paris-Bruxelles côte à côte. Et ça ne nous empêchait pas de nous tirer la bourre quand on était dans l’hémicycle."