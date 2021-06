Bertrand, Wauquiez, Pécresse : la présidentielle en ligne de mire après les régionales

Dans les Hauts-de-France, Xavier Bertrand a recueilli 41,4% des suffrages dimanche dernier. L'ancien membre des Républicains, seul candidat déclaré pour 2022, pourra se vanter d’avoir fait reculer le Rassemblement national. Il fait beaucoup mieux que ce que lui prédisaient les sondages - 34% d'après un sondage Ifop Fiducial pour LCI daté du 8 juin - et distance largement le candidat RN (24,3%), pourtant donné dans un mouchoir de poche dans ce même sondage Ifop (32%). D’ailleurs dès dimanche, Xavier Bertrand s’est félicité d’avoir "desserré, pour les briser, les mâchoires du Front national", utilisant à dessein l'ancien nom du parti. Être une vraie alternative au duel Macron-Le Pen annoncé en 2022 : voilà sur quoi capitalisera celui qui compte partir en campagne dès cet été, et a déjà prévenu qu'il ne participerait à aucune primaire.

Enfin, il faudra compter avec Valérie Pécresse. Si la présidente sortante de la région Ile-de-France n'a pas réalisé un score aussi impressionnant (36,1%) et qu'elle peut craindre une défaite face à l'union des trois listes de gauche, elle pourra mettre en avant la particularité de sa région. Ses lieutenants ont déjà commencé. "On est dans une région difficile, sociologiquement à gauche, la victoire n’en serait que plus belle", estime l'un d'eux auprès du Parisien, quand un autre glisse : "Elle a aussi fait baisser le RN et délogé la macronie de la région où elle est la plus forte". Un troisième explique pourquoi elle est la plus à même de rassembler et a plus de mérite que ses deux concurrents des Hauts-de-France et d'Auvergne-Rhône-Alpes : "Dans ces deux régions, il était impossible pour Bertrand et Wauquiez de perdre face au seul RN dont les électeurs sont démobilisés". Le challenge est à double tranchant. Comme elle l'a répété elle-même sur France Inter mardi 22 juin : "Ce sera stop ou encore Pécresse".