Bien-être animal : des députés veulent aller encore plus loin

Mais cette proposition de loi, annoncée dès la création du groupe au printemps dernier, propose d'aller bien plus loin sur ces questions de bien-être animal. Ainsi, en plus de l'interdiction de "l’élevage des animaux dans le but d’obtenir de la fourrure à partir du 1er janvier 2025" et de l'interdiction des "spectacles d’animaux vivants d’espèces non domestiques dans un délai de 5 ans à compter de la promulgation de la loi", les députés proposent de tirer un trait sur "la chasse à courre et les pratiques de chasse équivalentes, ainsi que les chasses dites traditionnelles".

Ils citent en exemple "le 'trail hunt' ou 'drag hunt' (chasse au leurre dans laquelle l’animal sauvage est remplacé par une trace odoriférante animale), la vénerie sous terre qui implique d’importantes souffrances pour l’animal (les blaireaux ou renards sont arrachés à leur terrier à l’aide de pinces et de chiens), ainsi que les chasses dites traditionnelles telles que la chasse à la glu, à la tendelle, à la matole, aux pantes, la chasse tenderie aux vanneaux, la chasse tenderie au brancher".