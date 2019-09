Bilan économique : c'est avant d'être président que Jacques Chirac a été le plus réformateur

JT 20H - Nous nous penchons ce dimanche sur l'héritage de l'ancien président Jacques Chirac, sur le plan économique et politique.

Cohabitation avec Lionel Jospin, grèves de 1995, émeutes de 2005, ... Les commentateurs sont moins flatteurs sur le bilan économique et politique de Jacques Chirac. Son héritage en tant que président n'est pas très conséquent. C'est en tant que Premier ministre qu'il a marqué l'économie de notre pays, entre 1986 et 1988. Alors que faut-il retenir de ses passages à Matignon et à l'Élysée ?



