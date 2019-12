Blanquer est-il le ministre qui a le plus augmenté les enseignants, comme l'affirme Darmanin ?

"C'est complètement faux, a réagi Xavier Marand. Jean-Michel Blanquer reprend à son compte des mesures qui ont été prises sous le précédent quinquennat." Les hausses de salaire attendues en janvier 2020 et annoncées dans les médias cet été, résultent en effet de l'application d'un plan de revalorisation des salaires des enseignants initié sous François Hollande. Fin 2015, le gouvernement Valls avait signé un accord avec six organisations syndicales de la fonction publique sur les Parcours Professionnels, Carrières et Rémunérations ou PPCR qui courait de 2016 à 2020. La revalorisation devait donc être progressive.

"Le protocole parcours carrières et rémunération apporte un gain de rémunération aux agents du ministère depuis 2017, peut-on ainsi lire sur le site de l'Education Nationale. Il se traduit (entre autres) par une revalorisation globale des grilles indiciaires - à échelon identique, les rémunérations sont supérieures - une amélioration des perspectives de carrières - un avancement plus régulier avec des durées d’échelon fixes et connues de tous -" et la création d'"un 3ème grade, la classe exceptionnelle". En clair, les enseignants débutent avec un meilleur salaire, 130 euros nets par mois supplémentaires dès la rentrée 2017 et bénéficient en fin de carrière d'un meilleur avancement.

En plus de s'approprier cet accord, le gouvernement actuel a décalé le calendrier de ces mesures d'un an, souligne le syndicaliste. En octobre 2017, Edouard Philippe a effectivement décidé de suspendre la mise en oeuvre du protocole sur l'année 2018. Les hausses de salaire prévues initialement en 2019 seront ainsi effectives en janvier prochain. Occultant les décisions du gouvernement socialiste, le ministre de l'Education Nationale avait avancé à quelques jours de la rentrée scolaire : "concrètement, c’est sous ce gouvernement que des augmentations de salaire vont avoir lieu : c’est-à-dire 300 euros pour tout le monde en moyenne en 2020". Autrement dit, budgétiser cette mesure équivaudrait à la mettre en place : "On a tout de même une part de mérite quand on réussit à financer cela, je tiens à le dire quand même".

Il faudra donc attendre 2021 pour que cette revalorisation soit entière, mais déjà, les syndicats, à l'image de Gilles Langlois, secrétaire national du syndicat SE UNSA, soulignent que "la hausse de cotisations comme la pension civile vient manger une partie de cette hausse des salaires", sans compter l'inflation et les constants gels du point d'indice (la valeur de l'indice permettant de calculer la rémunération des enseignants en fonction de leur avancement).