Bloquer les exportations d'AstraZeneca ? La France "soutient" la menace de l'Union européenne

Lui emboitant le pas, la France a clairement appuyé cette proposition, comme l'a indiqué ce lundi sur Europe 1 Agnès Pannier-Runacher, la ministre déléguée chargée de l'Industrie. Selon elle, la raison est "très simple". "Nous avons signé un contrat dans les mêmes termes que le Royaume-Uni et nous entendons que ce contrat soit honoré avec AstraZeneca". À défaut de quoi, les exportations du vaccin pourraient donc être bloquées, notamment vers le Royaume-Uni. Alors que le laboratoire "aura livré à la fin du mois de mars 25% des doses prévues dans son contrat", "nous avons de toute façon la possibilité" de mettre en œuvre un blocage, insiste la ministre, indiquant d'ailleurs que les 27 sont "dotés d'un instrument de blocage des exportations".

Ce mécanisme d'interdiction des exportations de vaccins relève d'abord de l'État membre où il est produit et la Commission donne ensuite son feu vert. Jusqu'à maintenant, il n'a été utilisé qu'une fois par l'Italie, qui a bloqué début mars l'exportation de 250.000 doses d'AstraZeneca vers l'Australie, faisant valoir une "pénurie persistante" ainsi que "des retards dans les livraisons dans l’UE et en Italie", et le fait que l’Australie est considérée comme un pays "non vulnérable".