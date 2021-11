Pour les fêtes, Bordeaux n'installera pas un "arbre mort" mais un sapin de verre et d'acier recyclés

Il y aura bien un sapin de Noël à Bordeaux pour les fêtes de fin d'année. Mais il sera en verre et acier recyclés, a annoncé lundi le maire EELV Pierre Hurmic, critiqué il y a un an pour son refus d'installer "un arbre mort" avant Noël. "Il y aura un sapin de Noël à Bordeaux cette année. Je pense que les Bordelaises et les Bordelais seront très contents et que la page d'une polémique inutile est définitivement tournée", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse.