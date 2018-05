Brice Hortefeux : "La justice a rendu sa décision sur l'affaire Cahuzac, la sanction est claire"

Invité sur notre plateau ce mardi 15 mai 2018, Brice Hortefeux est revenu sur l'affaire Cahuzac. "La justice a été rendue, la sanction est claire", a réagi l'ancien ministre de l'Intérieur. Jérôme Cahuzac a été reconnu coupable de fraude fiscale et blanchiment de fraude fiscale et a été condamné à quatre ans de prison, dont deux ans ferme. Entendu librement dans l'affaire du supposé financement libyen de la campagne de Nicolas Sarkozy, Brice Hortefeux a l'interdiction de communiquer avec l'ancien chef de l'État. "Je n'en suis pas heureux, mais je respecte naturellement cette décision", a-t-il déclaré. L'eurodéputé s'est également intéressé à l'actualité du jour, notamment les affrontements meurtriers à la frontière entre Israël et la bande de Gaza.



