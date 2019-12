Brice Hortefeux sur la réforme des retraites : "Plus le gouvernement parle, moins on comprend"

"Nous sommes totalement hostiles à la retraite par points". Interrogé dans la Matinale de LCI ce mardi 24 décembre, le député européen LR Brice Hortefeux a justifié l'opposition de son camp à la réforme des retraites promise par Emmanuel Macron. "On a l'exemple suédois. Il faut regarder ce qu'il se passe autour de nous. En Suède, ils ont retenu ce système. Ils l'ont mis en place depuis 30 ans. Ça a abouti, par période et pour un certain nombre de cas, à une baisse globale des pensions, une aggravation des inégalités hommes-femmes de près de 600 euros et une aggravation de la pauvreté de 7% selon l'OCDE", a-t-il précisé.

Sur le plateau, le député Les Républicains a exposé les propositions "efficaces, claires et justes" de la droite pour réformer les retraites. Outre la disparition de l'âge pivot, "nous proposons d'avancer d'un trimestre par an jusqu'en 2032 l'âge de départ à la retraite", pour le porter à 65 ans. "Nous proposons également qu'il n'y ait pas de baisse de pension des retraites, ce qui n'est absolument pas clair dans un certain de nombre de cas", au regard de la réforme portée en l'état par le gouvernement.