Brigitte Bardot à l'Elysée

Alors que l'Assemblée était en plein débat sur l'affaire Benalla mardi, Brigitte Bardot a été reçue par Emmanuel et Brigitte Macron à l'Elysée pour discuter de la cause animale. Quelques photos ont notamment été diffusées par sa fondation et sur le compte Instagram de la photographe du chef d'Etat. Un rendez-vous de plus d'une heure qui aurait charmé l'actrice puisqu'elle doit y revenir d'ici la fin de l'année. Que doit-on savoir sur cet entretien ?



Ce mercredi 25 juillet 2018, Cyril Adriaens-Allemand, dans sa chronique "L’œil", nous parle de Brigitte Bardot reçue à l'Elysée mardi. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 25/07/2018 présentée par Adrien Borne sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Pascale de La Tour du Pin vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.