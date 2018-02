Brigitte Bourguignon (LREM) : "Obliger les communes à la transparence sur l’attribution des places en crèche"

LCI : Pourquoi souhaitez-vous modifier la politique de la petite enfance ? Qu’est-ce qui selon vous ne fonctionne pas et mérite d’être changé ?

Brigitte Bourguignon : La politique de la petite enfance en France repose depuis très longtemps sur un dispositif de mode de garde destiné essentiellement aux parents qui travaillent. Or, pour éradiquer la pauvreté et contrer certains modèles de reproduction sociale, comme le souhaite le président, il faut s’y attaquer le plus tôt possible, c’est-à-dire dès la petite enfance. On doit donc réorienter cette politique dans l’intérêt des enfants et des parents qui en ont le plus besoin, en donnant par exemple la priorité au développement de nouvelles crèches dans les quartiers populaires ou les zones rurales.

LCI : Cela passe-t-il nécessairement par la création de nouvelles places ?

Brigitte Bourguignon : On manque de places partout, dans toutes les collectivités, mais encore plus dans les zones où il y a un plus grand besoin social. Dans les quartiers les plus en difficulté et les territoires ruraux qui sont souvent sous-dotés, il faudrait 40.000 nouvelles places d’ici 2022. Je prends l’exemple de mon département, le Pas-de-Calais : il y a actuellement moins de 10 places de crèche pour 100 enfants. Je souhaite par ailleurs que l’on lève le voile sur l’opacité des critères d’attribution des places en crèche, car le système actuel n’est pas lisible. Cela implique d’obliger les communes à une transparence complète sur les critères d’attribution, sous peine de ne plus recevoir les aides nationales versées par les CAF. Mais ce n’est pas qu’une question de places en crèche. Il faut aussi développer fortement le soutien à la parentalité.