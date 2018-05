Brigitte fête ses un an aussi

On a vu Brigitte Macron au Louvre, le 7 mai 2017, avec son mari qui venait d'être élu président de la République. Puis, une semaine plus tard, elle foulait le tapis rouge à l'Elysée, lors de l'investiture d'Emmanuel Macron. Ses sorties officielles avec le chef d'Etat s'enchaîneront, mais la première dame donne peu d'interventions auprès des médias. Nous en avons quand même pu trouver quelques unes. Rétrospective en images de ses voyages en France, mais aussi à l'étranger.



