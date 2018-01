Brigitte Macron accompagne son époux en Chine, où elle est bien plus populaire que lui

Au cours de la campagne présidentielle et depuis l’élection d’Emmanuel Macron à la tête de l’Etat, les Chinois se passionnent pour le couple qu’il forme avec sa femme Brigitte Macron. En effet, en Chine, le président de la République est surtout connu pour son histoire d’amour et son mariage avec son épouse Brigitte Macron, de 25 ans son aînée. Leur différence d’âge a fait sensation dans un pays où les hommes ont plutôt tendance à convoler avec des femmes nettement plus jeunes qu’eux.