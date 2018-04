Brigitte Macron, Première dame

Depuis un an, Brigitte Macron joue son rôle de Première dame. Elle s'est confiée au micro de RTL et a donné son impression sur ce qu'elle doit faire et ne pas faire. Bien que son rôle ne soit pas codifié par des textes de loi, elle doit se plier aux règles avec philosophie. Comment se sent-elle quand elle est avec le président de la République durant les cérémonies officielles ?



Ce vendredi 27 avril 2018, Christophe Jakubyszyn, dans sa chronique "L'œil", nous parle de ce que ressent Brigitte Macron dans son rôle de Première dame. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 27/04/2018 présentée par Pascale de La Tour du Pin sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Pascale de La Tour du Pin vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.