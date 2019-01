Bruno Le Maire : "Je ne souhaite pas que nous revenions sur la modification de la fiscalité du capital"

Lors du lancement du grand débat national à Grand Bourgtheroulde (Eure), Emmanuel Macron a donné son avis sur un possible rétablissement de l'Impôt sur la fortune. Ce n'est "pas du tout un tabou, ni un totem", a assuré le président. Interrogé sur le sujet, Bruno Le Maire déclare que le gouvernement ne "ferme aucune porte". Mais pour le ministre de l'Économie et des Finances, l'ISF "n'a pas arrangé la situation de grand monde". Il veut s'attaquer "aux vrais problèmes du chômage, de la formation, de la pauvreté et des inégalités", en plaidant qu'il faut "donner du temps aux mesures de se mettre en oeuvre pour voir les résultats". "Ces choix sont dictés par un seul objectif : que nos entreprises puissent investir pour innover", a expliqué Bruno Le Maire sur notre plateau, considérant que ces dernières ont pris du retard en raison du régime d'imposition du pays. "Une évaluation sera faite et des ajustements seront apportés à la fin de l'année, a-t-il promis.



