Bruno Le Maire répète qu'une réforme des retraites sera nécessaire après la crise économique

La réforme des retraites est toujours en haut de la pile des réformes souhaitées par le gouvernement. Ce samedi 13 février sur BFMTV, le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, a répété qu'elle serait nécessaire "lorsque la machine économique redémarrera, que la croissance sera de retour", sans qu'il lui soit possible d'être plus précis sur le calendrier.

Il a notamment mis l'accent sur la nécessité de travailler plus longtemps. "Pour nous payer un système de protection sociale dont nous sommes tous fiers il faut que tous collectivement nous acceptions de travailler plus longtemps", a indiqué le ministre de l'Economie. "Nous sommes de tous les pays développés le pays (...) qui travaille le moins", a-t-il assuré, en se basant sur "le nombre d’heures travaillées tout au long de la vie". Or, la France est "dans le même temps" l'un des pays développés avec "le système de protection sociale parmi les plus généreux. Donc ce n’est plus tenable et les Français le savent".

"Il y a un certain nombre de choses qui doivent rester dans nos grandes orientations politiques : une dette, ça se rembourse ; les finances publiques, ça doit être bien tenu. Aujourd'hui, on protège les Français, les salariés, les entreprises mais il faudra le moment venu qu’on retrouve des finances publiques qui sont saines. Et sur le travail, c'est la même chose", a-t-il encore expliqué.