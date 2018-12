Budget 2019 : les députés limitent l’abattement fiscal des journalistes

Mardi, suivant l’avis des sénateurs, les députés ont décidé, dans le cadre du projet de budget pour 2019, de donner un coup de canif dans cet abattement des journalistes en limitant son bénéfice à ceux qui gagnent moins de 6000 euros nets mensuels. Sur initiative d’Yvon Collin, membre du groupe Rassemblement démocratique et social européen, le Sénat avait adopté en première lecture le 23 novembre dernier un amendement limitant cet abattement aux journalistes gagnant moins de 93 510 euros bruts par an. Cet amendement avait alors été adopté avec un avis de sagesse de la commission des finances et un avis défavorable du gouvernement.