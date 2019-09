Budget 2020 : les promesses faites aux Gilets jaunes honorées

JT 20H - Dans le projet de loi de finances 2020, Emmanuel Macron honore ses promesses faites aux Gilets jaunes. Mais où est-ce qu'il a trouvé l'argent ?

La baisse des impôts s'explique par la baisse des taux d'intérêt, qui réduit le coût de la dette publique pour l'État. Ce qui donne au gouvernement une marge de manœuvre de plusieurs milliards d'euros. Elle est donc financée par la chance, les générations futures, le déficit et la dette. Plus de détails avec François Lenglet, notre journaliste spécialiste de l'économie.



