Budget 2020 : Bercy prévoit six milliards d'euros d'économies

On en sait un peu plus sur les grandes lignes du budget 2020, notamment sur le financement des baisses d'impôts. Les entreprises et les ménages participeront à cet effort. Que sait-on de ces contributions ? En outre, le gouvernement prévoit des économies sur le budget de l'État pour l'année 2020. Mais que représentent-elles exactement ? Sont-elles suffisantes pour financer les mesures dites Gilets jaunes ?



Ce jeudi 11 juillet 2019, Aurélie Blonde, dans sa chronique "Les indispensables", nous détaille les économies prévues par le budget de l'État pour l'année 2020. Cette chronique a été diffusée dans 24h Pujadas du 11/07/2019 présentée par David Pujadas sur LCI. Du lundi au vendredi, à partir de 18h, David Pujadas apporte toute son expertise pour analyser l'actualité du jour avec pédagogie.