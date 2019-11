Budget 2020 : que recouvre la hausse critiquée de la dotation de l'Elysée ?

L'ancien député PS René Dosière, spécialiste du budget de l'Etat, a dénoncé le fait qu'Emmanuel Macron dépensait "plus que François Hollande", dont le dernier budget s'établissait à 101,7 millions d'euros, et critiqué le rapport de la commission des finances, trop peu sourcilleux à son goût.

Toutefois, la hausse réelle du budget de l'Elysée est supérieure à ces chiffres. La seule dotation pour la présidence de la République atteindra bien au total 105,3 millions d'euros en 2020, soit 2 millions d'euros de plus qu'en 2019. Mais cette dotation représente en moyenne 95% du budget de l'Elysée, ce dernier finançant le montant restant avec des ressources propres. Ainsi, le budget global de l'Elysée pour 2020 atteindra en réalité 110,5 millions d'euros, contre 106,8 millions en 2019, soit une hausse de 3,7 millions d'euros. C'est précisément ce que pointe René Dosière.

La majorité a justifié la hausse de la dotation par "un effet de périmètre". En 2020, en effet, c'est le budget de la présidence qui prendra en charge "les dépenses de fonctionnement et d'équipement des militaires, de la gendarmerie et des policiers affectés à la Direction de la sécurité de la présidence de la République (DSPR)", soit 1,7 million d'euros, comme le note le rapport de la commission des finances du Sénat . Si l'on exclut ce nouveau périmètre, la hausse de la dotation se cantonne à 628.000 euros à périmètre constant, comme l'a relevé la rapporteure UDI à l'Assemblée Patricia Lemoine.

Si l'on se réfère au projet de budget pour 2020, on observe que les dépenses de personnel de l'Elysée augmentent très peu (+ 0,01%), de même que les dépenses de fonctionnement (+ 1,41%). Les dépenses liées à l'action présidentielle tendent même à diminuer de 4,3%. En revanche, les déplacements présidentiels augmentent de 4% (une hausse expliquée par les sommets type G20 en Arabie saoudite et G7 aux Etats-Unis).

Surtout, les dépenses d'investissement, qui tendaient à diminuer en 2019, vont augmenter de 60%. Elles recouvrent notamment des travaux de "modernisation des infrastructures et des équipements informatiques, numériques et audiovisuelles" et la poursuite de la "mise à niveau des dispositifs d'équipement de sécurité", selon le rapport du Sénat. Mais elles tiennent aussi à un "important programme immobilier", avec des projets de réaménagement qui concernent l'Elysée, mais également le site de l'Alma, dépendance de la Présidence (7e arrondissement de Paris) qui abrite 70 appartements dont une partie sont occupés par des proches collaborateurs du chef de l'Etat.