Budget 2020 : trois milliards à trouver

Le gouvernement doit boucler le budget 2020. Pour ce faire, il doit trouver trois milliards d'euros. Une somme qui lui permettra notamment d'atteindre son objectif de réduire le déficit public à 2,1% du PIB en 2020. Mais depuis le début de la crise des gilets jaunes, l'État n'a plus beaucoup de marge de manœuvre. De plus, il a renoncé à faire un certain nombre d'économies. Comment l'exécutif va-t-il donc trouver ces trois milliards d'euros ? Quelles sont les pistes envisagées pour l'élaboration du projet de loi de finances 2020 ?



