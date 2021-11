Budget 2022 : "Le Sénat ne votera pas le budget", lâche Gérard Larcher

Même si le déficit est en baisse après une année 2020 record - atteignant une dette publique de 9,2% du PIB, le taux le plus élevé depuis 1949 -, le patron des sénateurs ne veut plus d'annonces "non financées". "Nous ne sommes plus dans la même situation. Nous avions accepté une situation exceptionnelle liée au pic de la pandémie, au chômage partiel, à la pandémie et la trésorerie des entreprises, rappelle-t-il. Aujourd'hui, il faut réduire une partie de la dépense publique. Nous sommes à près de 56% du PIB quand les autres pays, sortant de la crise, font 10 points de moins. Vous croyez qu'on va pouvoir continuer comme ça ? À un moment, il faut être sérieux !"