Burkini : pourquoi Valérie Pécresse est vent debout contre la Défenseure des droits

Tout commence en octobre 2019 : le CCIF demande à la base de loisirs de Jablines-Annet (Seine-et-Marne), propriété de la région Ile-de-France, "le retrait du panneau et l’article" du règlement interdisant l’accès "aux personnes portant un burkini". Le tout en adressant une copie de son courrier au Défenseur des droits (DDD). Et selon Le Point , le 22 décembre, la base de loisirs a reçu une saisine du DDD basée sur une plainte du CCIF qui contestait le règlement des lieux interdisant le port du burkini et le considérait comme discriminatoire.

Selon la région, depuis l’adoption de la charte des valeurs de la République et de la laïcité en 2017 "les usagers des services publics régionaux doivent s’abstenir de tout comportement de nature à risquer de porter atteinte aux règles d’hygiène, de sécurité ou à troubler l’ordre public". Or selon le DDD, le burkini a justement été conçu pour la baignade et "ni la sécurité, ni l’hygiène des baigneuses n’apparaissent a priori menacées". Quant aux troubles à l'ordre public, "ils paraissent davantage imputables aux réactions violentes de personnes incitant à la haine face au port du burkini et aux convictions religieuses qu’il peut exprimer", indique le DDD, selon Le Figaro.