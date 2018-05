C’est quoi exactement une "fake news" ou "fausse information" ? La définition officielle vient d'être adoptée

L'auteur d'une fausse information sera passible d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende. "Pour éviter qu’une atteinte disproportionnée puisse être portée à la liberté d’expression", la procédure de référé sera limitée "aux cas dans lesquels il est établi que la diffusion de fausses informations procède de la mauvaise foi", est-il précisé.





Selon Naïma Moutchou, avocate, cette disposition devrait protéger les journalistes, dont des représentants s'inquiètent du contenu des deux textes, même s'ils ne touchent pas à la loi de 1881 sur la liberté de la presse. Seuls les candidats et les formations politique pourront saisir le juge des référés, qui pourra prendre dans les 48 heures "les mesures proportionnées et nécessaires", selon un autre amendement de la rapporteure. Socialistes, Insoumis et communistes ont souligné le risque de cette procédure : judiciarisation du combat politique, risque d’autocensure, risque sur le climat politique en période d’élections…