"C'est une immense tristesse qu'est en train de traverser le pays", Christian Jacob

JT 13H - Christian Jacob s'est exprimé suite à l'annonce de la mort de l'ancien président Jacques Chirac. "C'est une immense tristesse qu'est en train de traverser le pays", a-t-il affirmé.

Les réactions politiques se multiplient depuis l'annonce de la mort de l'ancien président Jacques Chirac ce 26 septembre 2019. "La douleur qui est ressentie par les Français aujourd'hui est à l'équivalent de cette affection qu'il leur a toujours porté", a déclaré Christian Jacob. Le député LR et chiraquien décrit le défunt comme celui qui est proche de ses compatriotes et a "fait rayonner la France dans le monde entier".



