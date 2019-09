C'était Chirac : de "Abracadabrantesque" à "Me to go back to my plane", ses phrases devenues cultes

BEST OF - Jacques Chirac, qui s'est éteint le 26 septembre à l'âge de 86 ans, a laissé dans les mémoires des séquences historiques, donnant dans la gravité, l'humour ou la férocité. En cinq minutes, revoyez les meilleures "punchlines" qui ont fait ce personnage incontournable de la Ve République.

"Ce soir… Je ne suis pas le Premier ministre. Et vous n'êtes pas le président de la République. Nous sommes deux candidats", assène-t-il par exemple à François Mitterrand lors de leur débat en 1988. De "La maison brûle" à "C'est loin mais c'est beau" en passant par "What do you want ? Me to go back to my plane ?"... c'est tout cela, "tout Chirac", que nous vous proposons de retrouver dans cette séquence de cinq minutes.