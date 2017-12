"C'était la plus grosse bourde de ma vie" : Franck de Lapersonne regrette d'avoir soutenu Marine Le Pen pendant la présidentielle

Franck de Lapersonne a-t-il fait son mea culpa parce qu’il a compris que cet engagement politique lui avait été préjudiciable pour sa carrière ? En effet, alors qu’il aurait dû être à l’affiche de CoExister, un film de Fabrice Eboué sorti en octobre, ce dernier a révélé sur le plateau de Quotidien le 18 décembre qu’il avait décidé de le couper au montage après son ralliement au FN. "Je vais vous faire une confidence, il était dans mon dernier film puisqu’avant de se prononcer pour le Front national, il avait tourné avec nous, il y a un an pile. (…) Le film s’appelle CoExister et on ouvrait la scène avec Franck de Lapersonne, soutien de Marine Le Pen. J’ai retourné toute la scène avec un autre comédien, évidemment. Je ne lui ai rien dit, c’était trop compliqué, mais le risque, c’était qu’il devienne député et ça devenait alors un film politique. Moi, c’était un film pour déconner. (…) Moi je fais de la comédie, il lui fait de la politique, c’est son choix."