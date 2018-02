"C'était un piège" : Manuel Valls "regrette un peu" d'avoir participé à la primaire du PS

Selon Le Journal du dimanche, Manuel Valls évoque aussi le Parti socialiste qui "va mal". "Je pense qu’il n’en a pas pour très longtemps", ajoute-t-il.

Croise-t-il François Hollande ? "Un peu, pas beaucoup…. Je le croise (…) On n’a pas forcément toujours des choses à se dire. Et quand on n’a rien à se dire on parle de foot, car il aime beaucoup et moi aussi", a répondu Manuel Valls.





En revanche, l’ancien Premier ministre est plutôt élogieux sur le nouveau président. "Chapeau l’artiste ! Il faut l’accepter. Il a eu l’intelligence de comprendre que les partis politiques étaient finis (…) et que surtout les gens voulaient du neuf. J’aurais aimé porter ça aussi. Beaucoup des idées qu’il a défendues ou défend, je les portais avant. Il a été plus malin, plus rapide, au bon moment, sans doute." A l’inverse, à ses yeux, Jean-Luc Mélenchon représente "l’insulte gratuite".