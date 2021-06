"Ça fait du bien de retrouver sa famille" : au meeting LaREM à Paris, des militants heureux de se retrouver

"Nous avons tant attendu ce moment. (...) C’est le temps de l’enthousiasme et des meetings revenus, nous y sommes !" Sur la scène du parc Floral ce samedi, Laurent Saint-Martin ne cache pas son enthousiasme de se tenir face à des centaines de militants pour le premier meeting politique de cette ampleur, tous partis confondus, depuis de longs mois. Vêtue de tee-shirt à son effigie ou à celle des têtes de liste départementales, donnant de la voix et agitant avec ardeur les drapeaux français placés sur les sièges par l'organisation, la foule était elle aussi ravie d'être là.

"La macronie est une famille, et ça fait toujours du bien de retrouver sa famille", nous glisse avec soulagement Jean-Pierre, venu depuis le 9e arrondissement de la capitale. "C’est très important d’être ensemble ; il faut redonner envie aux militants de se mobiliser et se remotiver soi-même. Et contrairement aux réunions en visio où l'écran d'ordinateur fait écran entre les participants, un meeting ça permet aux gens de se connaître, de se reconnecter." "Les meetings me manquaient, le présentiel est important. Après des mois de sommeil l’activité redémarre", nous lance Elisabeth, Versaillaise, alors que répète le groupe qui doit se produire à l'issue des prises de parole politiques.

"Le moment pourrait être plus agréable car ce n'est pas confortable de garder son masque aussi longtemps, mais je suis venue montrer mon soutien à ceux qui travaillent tous les jours pour que l’avenir soit meilleur, c'est important", confesse Jacqueline, 78 ans. L'habitante de Saint-Mandé apprécie d'être dans l'intimité du parc parisien, à bonne distance des familles venues profiter du soleil, qui n’auront pas été dérangées par les applaudissements et les chants partisans reprenant des airs d'ordinaire plus familiers des stades de football ("Quand le parc Floral se met à chanter, c'est l'Ile-de-France qui va s'enflammer").