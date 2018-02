"Ça va devenir compliqué" : la majorité cache de moins en moins son embarras face à l'affaire Darmanin

Fin janvier, après la révélation de la première plainte visant Gérald Darmanin, Edouard Philippe n’avait pas hésité à afficher son soutien au jeune ministre, Matignon faisant alors savoir qu’il avait "toute la confiance" du Premier ministre. Un mot qui a aujourd’hui disparu des déclarations des ministres ou des parlementaires LREM.





A présent, le Premier ministre appelle à respecter "la parole du plaignant comme la présomption d'innocence" même s’il réaffirme la position selon laquelle un ministre peut rester au gouvernement tant qu'il n'est pas mis en examen. "Oui, on ne dit plus le mot 'confiance'. Le réaffirmer, ce serait compliqué, personne ne sait ce qui va se passer. Désormais, nous parlons de respect de la parole et de présomption d’innocence", décrypte pour LCI un membre de la majorité.