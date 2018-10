Cadre sup', aisé mais pas bourgeois.. voici le profil de l’adhérent à La République en Marche

Politiquement, le profil des adhérents du mouvement est à l’image du positionnement volontairement ambigu d’Emmanuel Macron. Alors qu’un tiers d’entre eux se positionne au centre, 16% se sentent à gauche et 9% se situent à droite. A noter également qu’un certain nombre refuse ce clivage traditionnel puisque 25% se déclarent "à la fois à gauche et à droite" et 16% se sentent "ni de gauche ni de droite".





Cette variété aboutit une perception de leur parti assez surprenante car 41% des adhérents placent la république en Marche au centre, 34% au centre-droit, 15% à droite et 6% au centre-gauche. Parmi les enjeux les plus importants à leurs yeux, ce sont la construction européenne (15%), le chômage (15%) et l’éducation (14.5%) qui arrivent en tête. Les thèmes dits régaliens (insécurité, terrorisme, immigration…) les préoccupent en revanche assez peu, "ce qui les distingue d'autres formations, notamment à droite", souligne Terra Nova.





Compte-tenu de cette disparité, le think tank a décomposé les Marcheurs en cinq grandes familles. Tout d’abord, les progressistes-libéraux (31%) "qui combinent des attitudes économiques libérales et des attitudes culturelles marquées par le progressisme et la tolérance", les progressistes-égalitaires (23%) "qui conjuguent des attitudes économiques de gauche et des attitudes de progressisme et de tolérance culturelle", les conservateurs-libéraux (23%) "qui sont économiquement plutôt de droite et caractérisés par un niveau soutenu de conservatisme culturel", les modérés-conservateurs (19%) "qui cultivent un centrisme incliné culturellement au centre-droit, voire à droite, et économiquement au centre-gauche, voire à gauche". Le dernier groupe est composé des euro-dubitatifs (4%), qui expriment des craintes sur les enjeux européens, sans toutefois être eurosceptiques à sens propre.