Gilets jaunes : la cagnotte en soutien au boxeur Christophe Dettinger irrite

Elle a dépassé les 115.000 euros ce mardi matin. La cagnotte Leetchi créée en soutien à Christophe Dettinger, le boxeur soupçonné d'avoir frappé plusieurs gendarmes à Paris le week-end du 6 janvier, connaît depuis quelques heures une progression impressionnante.





Soutenue et "validée" par la famille, cette collecte de fonds ne manque pas d'irriter. Preuve de sa dimension polémique, le montant de la cagnotte n'est plus affiché depuis mardi, aux alentours de 9 heures du matin. Les organisateurs justifient cette décision ainsi : "Suite à l'engouement et aux pressions médiatiques, et afin de préserver la famille de Christophe, nous avons décidé de ne plus afficher le montant total".