Cagnottes humiliantes et menaces contre Marlène Schiappa : la secrétaire d'Etat porte plainte

Invitée de la matinale de France Inter ce jeudi matin, Marlène Schiappa confirme avoir déposé une plainte suite à ce déferlement. Elle précise : "Ce n'est pas la première hélas, mais en général je n'en parle pas. Depuis 18 mois, comme la plupart des femmes politiques, je suis la cible de harcèlement et de propos haineux et là ça a dépassé un stade, avec des mesures coordonnées." Elle remarque encore que "pour les hommes, ce n'est pas le même vocable qui est utilisé. Une femme, on va la sexualiser, moi je reçois des appels au viol, on me dessine en poupée gonflable, ça dépasse ma personne, ça concerne le traitement des femmes en général".